За сутки в зоне АТО погибло 5 украинских военных

13:04, 15 августа 2014
Политика
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За сутки в зоне АТО погибло 5 украинских военнослужащих.

Фото: УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

При этом, по его словам, число раненых украинских бойцов в зоне АТО уточняется.

Вчера СНБО сообщили о гибели 9 военнослужащих, 18 получили ранения.

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