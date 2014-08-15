За сутки в зоне АТО погибло 5 украинских военных
13:04, 15 августа 2014Политика
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За сутки в зоне АТО погибло 5 украинских военнослужащих.
За сутки в зоне АТО погибло 5 украинских военнослужащих / Фото: УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко.
При этом, по его словам, число раненых украинских бойцов в зоне АТО уточняется.
Вчера СНБО сообщили о гибели 9 военнослужащих, 18 получили ранения.
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