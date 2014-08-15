За сутки в зоне АТО погибло 5 украинских военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

При этом, по его словам, число раненых украинских бойцов в зоне АТО уточняется.

Вчера СНБО сообщили о гибели 9 военнослужащих, 18 получили ранения.