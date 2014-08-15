Бойцы батальона «Киев-1» задержали в Славянске семь сепаратистов (фото)

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.Читайте такжеБойцы "Айдара" задержали сотрудничавшего с террористами мэра Артемовска

«Во время охраны общественного порядка в городе Славянске бойцы спецподразделения вышли на 7 террористов и задержали их. У сепаратистов ребята из батальона изъяли карту, на которой четко были отмечены блокпосты украинских правоохранителей, расположение военной техники и т.п.», - говорится в сообщении.

Также бойцы батальона «Киев-1» задержали в Славянске торговца оружием. Заподозрив мужчину в продаже оружия, правоохранители провели контрольную закупку пистолетов, во время которой и задержали дельца

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