Кличко об избиении Ляшко: Это был классический нокдаун

Об этом он сказал в эфире программы "Сьогодні" на ТВі .

"Это – классический нокдаун. Господину Ляшко очень не везет. То его бросают через поручни в ВР, сейчас он получил удар в лицо. По моему мнению, он некорректно себя вел и сам спровоцировал ситуацию", – сказал Кличко.

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"Я за 26 лет в спорте никогда не использовал свои способности вне ринга. Когда политики используют силу, это не очень хорошо", – добавил киевский городской голова.