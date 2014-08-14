Кличко об избиении Ляшко: Это был классический нокдаун
23:01, 14 августа 2014Политика
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Мэр Киева Виталий Кличко считает, что нардеп Олег Ляшко вел себя в Раде некорректно и сам спровоцировал ситуацию, получив кулаком в лицо.
REUTERS
Об этом он сказал в эфире программы "Сьогодні" на ТВі .
"Это – классический нокдаун. Господину Ляшко очень не везет. То его бросают через поручни в ВР, сейчас он получил удар в лицо. По моему мнению, он некорректно себя вел и сам спровоцировал ситуацию", – сказал Кличко.
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"Я за 26 лет в спорте никогда не использовал свои способности вне ринга. Когда политики используют силу, это не очень хорошо", – добавил киевский городской голова.
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