Кличко об избиении Ляшко: Это был классический нокдаун

23:01, 14 августа 2014
Политика
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Мэр Киева Виталий Кличко считает, что нардеп Олег Ляшко вел себя в Раде некорректно и сам спровоцировал ситуацию, получив кулаком в лицо.

REUTERS

Об этом он сказал в эфире программы "Сьогодні"  на ТВі .

"Это – классический нокдаун. Господину Ляшко очень не везет. То его бросают через поручни в ВР, сейчас он получил удар в лицо. По моему мнению, он некорректно себя вел и сам спровоцировал ситуацию", – сказал Кличко.

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"Я за 26 лет в спорте никогда не использовал свои способности вне ринга. Когда политики используют силу, это не очень хорошо", – добавил киевский городской голова.

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