ВР снова не включила в повестку дня вопрос увеличения расходов ЦИК на парламентские выборы
17:19, 14 августа 2014Политика
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ВР снова не включила в повестку дня законопроект о внесении изменений в дополнение № 3 к Закону “О государственном бюджете Украины на 2014 год” (относительно увеличения расходов ЦИК на внеочередные выборы народных депутатов в 2014 году № 4464а).
ВР снова не включила в повестку дня вопрос увеличения расходов ЦИК на парламентские выборы
/ Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, за включение его в повестку дня проголосовали 188 народных депутатов из 298, зарегистрированных в сессионном зале.
От Партии регионов и группы “За мир и стабильность” «за» проголосовали 0 депутатов.Читайте такжеВерховная Рада приняла в первом чтении законопроект о люстрации
Как известно, согласно проекту закона № 4464а Кабинет министров предлагает Верховной Раде выделить из общего фонда государственного бюджета 604 млн грн на проведение досрочных парламентских выборов. Как отмечается в пояснительной записке к документу, на данный момент объем утвержденных расходов Центральной избирательной комиссии составляет 23,6 млн грн.
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