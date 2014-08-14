ВР снова не включила в повестку дня вопрос увеличения расходов ЦИК на парламентские выборы

Как передает корреспондент УНИАН, за включение его в повестку дня проголосовали 188 народных депутатов из 298, зарегистрированных в сессионном зале.

От Партии регионов и группы “За мир и стабильность” «за» проголосовали 0 депутатов.Читайте такжеВерховная Рада приняла в первом чтении законопроект о люстрации

Как известно, согласно проекту закона № 4464а Кабинет министров предлагает Верховной Раде выделить из общего фонда государственного бюджета 604 млн грн на проведение досрочных парламентских выборов. Как отмечается в пояснительной записке к документу, на данный момент объем утвержденных расходов Центральной избирательной комиссии составляет 23,6 млн грн.