Госдума РФ обеспокоена дискриминацией российского бизнеса в Украине

Государственная дума Российской Федерации планирует подготовить обращение к Верховной Раде Украины относительно дискриминации российского бизнеса в Украине.

Об этом говорится в сообщении Управления по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Госдумы РФ, текст которого есть в распоряжении агентства УНИАН.

В частности, в сообщении отмечается, что 7 февраля 2008 года Комитет по делам СНГ и связям с соотечественниками Госдумы России провел расширенное заседание, на котором обсуждена проблема дискриминации российского бизнеса в Украине и меры по защите прав и интересов российских предпринимателей.

«Актуальность обсуждаемого вопроса обусловлена последними событиями в Украине, где, как нам представляется, начинается новая волна процесса, именуемого реприватизацией», - сказал председатель Комитета Алексей ОСТРОВСКИЙ. Он отметил, что впервые об этом заговорили несколько лет назад, когда был создан прецедент с «Криворожсталью». По его словам, со временем страсти несколько поутихли. «Но после недавних кардинальных изменений в исполнительной власти Украины, похоже, данные процессы будут возобновлены», - сказал А.ОСТРОВСКИЙ.

По его словам, все это можно считать внутренним делом соседней страны, если бы не одно обстоятельство. В частности, подчеркнул он, в длинном «списке риска» предприятий намеченных к реприватизации немалое место занимают бизнес-структуры с значительной долей российского капитала. Более того, отметил А.ОСТРОВСКИЙ, события последних дней показывают, что именно они становятся главной мишенью украинской власти, настроенной на изменение, причем задним числом, правил игры государства и крупного бизнеса. В качестве примера российский депутат назвал Кременчугский НПЗ, Запорожский алюминиевый комбинат, завод "Лугансктепловоз". «Все они имеют прямое отношение к российскому бизнесу в Украине, так как значительные доли акций этих предприятий принадлежат российским инвесторам», - сказал А.ОСТРОВСКИЙ.

По его словам, все более актуальным становится вопрос определения роли и места государства в процессе осуществления транснациональной деятельности российских компаний в реальный сектор зарубежных экономик, и прежде всего, в Украине. «Эффективная реализация такого подхода должна базироваться на действенной системе государственного содействия транснациональной деятельности российского частного капитала за рубежом и предполагать наличие широкого набора инструментов поддержки - от информационного и дипломатического сопровождения российских инвестиций до финансового содействия этому процессу», - считает он.

А.ОСТРОВСКИЙ сообщил, что в ближайшее время Комитет планирует вынести вопрос о дискриминации российского бизнеса в Украине на рассмотрение Государственной думы РФ. В частности, предполагается подготовить обращения Госдумы к правительству России и депутатам Верховной Рады Украины.