В западных и центральных областях Украины активизировались российские провокаторы

В центральных и западных областях Украины начали действовать организованные группы российских разведчиков-провокаторов.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

"Они ходят по домам украинцев по спискам и сообщают, что родные погибли во время боевых действий в зоне АТО. Цель этих действий дестабилизировать ситуацию в регионах и определить точные списки людей"

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В связи с этим в пресс-центре АТО подчеркивают: оповещать близких о военнослужащих могут только представители частей и военных комиссариатов. При этом они должны иметь соответствующие документы.

"Просим граждан, столкнувшихся с подобными провокациями сразу обращаться в органы МВД и СБУ. Ни в коем случае не принимайте меры по задержанию провокаторов самостоятельно. Ведь они могут быть вооружены и иметь соответствующую подготовку по рукопашному бою", - добавляют представители штаба АТО.