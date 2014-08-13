Онуфрий заявил, что видит Украину соборной, красивой и мощной

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Онуфрий заявил на своем первом общении с журналистами в новом статусе.

«Мы молимся Богу, чтобы Господь дал тем людям, которые воюют сегодня, дух мира, чтобы они поняли, что убивать друг друга - это не заповедь Божия. К миру призывает нас Господь, и мы должны быть сынами мира... Наши общие пожелания были в том, что мы хотим видеть нашу Украину соборной, красивой, мощной и обновленной», - сказал Онуфрий.

Митрополит также от имени Архиерейского Собора УПЦ, на котором был избран новым предстоятелем церкви, выразил благодарность властям за то, что она сделала все от нее зависящее, чтобы «этот Собор не был обеспокоен никакими обстоятельствами, чтобы мы могли в мире решить свои проблемы».

Читайте такжеМитрополит Онуфрий стал Предстоятелем Украинской Православной Церкви

«И Собор молится за нашу власть, чтобы Господь помог в это время найти пути для установления мира на нашей земле и для улучшения благосостояния нашего народа», - добавил он.

Отвечая на вопрос журналистов, Онуфрий отметил, что вопрос возможности объединения Московского и Киевского патриархатов также обсуждался во время Собора.

«И этот вопрос обсуждался, мы всегда были и остаемся открыты для диалога между различными ветвями православия, и хотим, чтобы было объединение. Но у нас есть свои принципы - это каноны святой православной церкви, и объединение может быть только по этим канонам. Никакие другие аргументы не могут быть достаточными для нашего объединения. Мы будем общаться с нашими православными братьями, будем искать пути, думаю Бог нам поможет в этом».

Читайте такжеВ Киевском патриархате разочарованы избранием Онуфрия главой УПЦ МП

Относительно отношений с Русской православной церковью Онуфрий сказал: «Мы будем строить отношения на тех канонических началах, правилах, которые есть в нашей церкви, на которых мы сегодня живем. Мы независимы в управлении, самостоятельности и мы осуществляем свои служения, учитывая только наши внутренние реалии».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 августа, Собор епископов Украинской православной церкви Московского патриархата, который состоялся в Киево-Печерской лавре, избрал митрополитом Киевским, предстоятелем УПЦ МП митрополита Онуфрия.

Интронизации главы УПЦ МП состоится 17 августа.