Сикорский увидел улучшение ситуации в Украине

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом он сказал в эфире Polsat News вчера вечером.

«Сейчас мы немного в лучшей ситуации, чем несколько дней назад, когда казалось, что есть угроза вторжения конвоя с вооруженным эскортом посреди ночи. Сегодня нужно признать, что российская власть пошла на диалог как с украинской властью, так и с Международным комитетом Красного креста», - сказал польский министр.

Сикорский отметил, что на данный момент складывается впечатление, что российский конвой прибудет на контролируемое украинской властью место, которое позволит ей провести все необходимые процедуры, связанные с гуманитарной помощью.

«Тогда будут процедуры, которые должна провести Украина, - будет переупаковывать, освобождать от оплаты пошлины и позже - что не будет легким - доставлять тем, кто нуждается (в помощи)», - сказал министр.

Он выразил надежду, что эта помощь попадет к мирным жителям, а не боевикам.

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Как сообщал УНИАН, на минувшей неделе Сикорский публично заявил о росте угрозы ввода российских войск под видом миротворцев в Украину.

По данным западных служб, за последние несколько недель Россия почти удвоила количество своих военных на границе с Украиной, доведя их количество до примерно 20 тысяч - без учета еще 25 тысяч в оккупированном в марте этого года Крыму.