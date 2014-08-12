Украине нужна адресная гуманитарная помощь с четкого согласия украинских властей - Комитет ЕС

Как сообщил агентству УНИАН во вторник в Брюсселе представитель главы европейской дипломатии Кэтрин Эштон, об этом речь шла в ходе внеочередного заседания КПБ, которое прошло во вторник на уровне послов стран-членов ЕС.

"Послы подчеркнули необходимость адресной гуманитарной ситуации в Украине в полном соответствии с международным гуманитарным правом и принципами и с четкого согласия украинских властей, в целях дальнейшей мобилизации международного сообщества с целью поддержать возможности украинских властей доставить гуманитарную помощь и координировать привлечение соответствующих государств-членов", говорится в сообщении.

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Представитель Эштон отмечает, что послы также указали на продолжение поддержки ЕС усилиям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, наблюдательной миссии на границе, трехсторонний контактной группы и подчеркнули необходимость для ЕС продолжать активно участвовать в политическом процессе, включая выход из нынешней ситуации в сфере безопасности.

Кроме того, КПБ напомнил и о выводах Совета ЕС от июня и июля этого года, в частности в части, касающейся "прекращение огня, пограничного контроля и необходимости для России воздержаться от сбора войск вблизи украинской границы".

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Также КПБ провел предварительное обсуждение влияния российских мер на санкции ЕС и их законность и подчеркнул необходимость поделиться оценкой ситуации ЕС с третьими странами.

"В этом контексте Комитет приветствует намерение Комиссии созвать на этой неделе два технических совещания на уровне экспертов по вопросам сельского хозяйства и торговли", - сообщает представитель Эштон.