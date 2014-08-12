В ОБСЕ увидели угрозу свободе слова в правительственном законопроекте о санкциях

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович выразила обеспокоенность по поводу законопроекта о санкциях, и призывает украинский парламент отказаться от положений, позволяющих власти запрещать или ограничивать деятельность СМИ.

Об этом идет речь в письме Миятович к председателю Верховной Рады Украины Александру Турчинову, сообщает ОБСЕ.

Законопроект был принят в первом чтении Верховной Радой Украины сегодня.

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„Я призываю членов Верховной Рады отказаться от положений закона, опасных для свободы СМИ и плюрализма, и которые идут против обязательств ОБСЕ относительно свободы высказываний и свободы СМИ”, - пишет Миятович в письме.

Представитель ОБСЕ отмечает, что вполне понимает обеспокоенность по вопросу национальной безопасности, которую выразило правительство Украины в связи с продолжающимся конфликтом, но указывает, что это не должно „оправдывать непропорциональное ограничение свободы высказывания мнений и свободы средств массовой информации”.

Миятович считает, что меры, которые включены в законопроект, являются „явным нарушением международных стандартов и, таким образом, непосредственно ограничивают свободный поток информации и идей”. Вместе с тем, она также подтвердила свою твердую убежденность в том, что „в тяжелых и сложных ситуациях, в которой Украина находится сейчас, свобода СМИ и плюрализм мнений должны быть защищены”.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины внес в ВР проект закона о введении санкций в отношении юридических и физических лиц, подозреваемых в преступлениях против территориальной целостности Украины и ее граждан.

Законопроектом, в частности, власти разрешено запрещать или ограничивать ретрансляцию телевидения и радиоканалов, ограничивать или прекращать деятельность СМИ, в том числе в сети Интернет, ограничивать или запрещать производство или распространение печатных материалов, и ограничивать или прекращать телекоммуникационные услуги и использование общественной телекоммуникационной сети.