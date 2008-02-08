Эксперт рекомендует убрать Тимошенко из переговоров по газу

Руководитель Центра энергетических исследований Константин БОРОДИН считает, что для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации "газового" конфликта, из процесса переговоров следует исключить премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение К.БОРОДИН высказал в ходе круглого стола на тему: «Что стоит за прекращением поставок газа в Украину?» сегодня в Киеве.

"Для того, чтобы не допустить повышения цены, дальнейшей эскалации – т.е. сокращения давления газа на входе в газотранспортную систему Украины и сокращения его поставок, безусловно, из процесса переговоров, на мой взгляд, следует исключить премьер-министра, потому что это тот деструктивный элемент, который вызывает однозначно негативную реакцию… Я думаю, что во многом ответственность за нынешнюю ситуацию несет именно Юлия ТИМОШЕНКО", - сказал он.

По его мнению, предотвратить прекращение поставок газа в Украину может проведение срочных переговоров руководителей ОАО "Газпром", RosUkrEnergo и НАК "Нафтогаз Украина".

"Нафтогазу" надо спуститься с небес, с войны с воздушными замками, и сесть за стол переговоров… попытаться выработать возможную взаимоприемлемую схему погашения…", - сказал К.БОРОДИН.

Также К.БОРОДИН отметил, что, по оценкам Центра энергетических исследований, "на сегодня бездоговорный и неоплаченный объем газа, потребленный "Нафтогазом" с середины ноября прошлого года, составляет 7,6 млрд. кубометров, а, учитывая, что стоимость его составляет от 934 до 1000 грн. за тыс. кубометров, получается задолженность в 7,5 млрд. грн., или 1,5 млрд. долларов".

Напомним, 7 февраля "Газпром" заявил, что может с 11 февраля прекратить поставки российского газа в Украину. Согласно заявлению компании, по состоянию на 7 февраля, в Украине "осело" 1,5 млрд. куб. м. российского газа и возникла задолженность в размере 500 млн. долл.

Учитывая, что поставки российского газа в Украину не предусмотрены балансом "Газпрома" на 2008 год, для того, чтобы они могли быть продолжены, "Газпром" требует, чтобы украинская сторона незамедлительно создала для этого юридические основания, подписала соответствующие контракты и акты, безотлагательно обеспечила полное погашение накопившейся задолженности. Если это сделано не будет, "Газпром" обещает прекратить поставки российского газа в Украину.

НАК "Нафтогаз Украины" считает необоснованным обвинение российского "Газпрома" в несанкционированном отборе газа украинской компанией.

Сегодня, 8 февраля, первый заместитель председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Игорь ДИДЕНКО отбыл в Москву для переговоров с руководством ОАО "Газпром" по урегулированию конфликта, связанного с поставками природного газа в Украину.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО неоднократно заявляла, что настаивает на том, чтобы все посредники в газовых отношениях между Украиной и Россией должны быть ликвидированы. Ю.ТИМОРШЕНКО убеждена, что ликвидация RosUkrEnergo, как посредника на газовом рынке, приведет к снижению цены на газ для Украины.