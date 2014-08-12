В повестку дня ВР включен законопроект, запрещающий избираться депутатам I-VII созывов

За это решение проголосовали 238 народных депутатов из 338 зарегистрированных в сессионном зале.

Читайте такжеОколо 2 тысяч активистов под ВР требуют принять законы о люстрации и выборах

Автором законопроекта является депутат от Партии регионов Сергей Матвиенков.

Согласно законопроекту, не может быть выдвинут кандидатом и избран депутатом гражданин, который избирался народным депутатом Украины I-VII созывов.