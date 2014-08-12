В повестку дня ВР включен законопроект, запрещающий избираться депутатам I-VII созывов
13:44, 12 августа 2014Политика
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Верховная Рада (ВР) включила в повестку дня законопроект о внесении изменений в ст. 9 закона “О выборах народных депутатов Украины” (относительно уточнения права быть избранным №4429А).
Фото: УНИАН
За это решение проголосовали 238 народных депутатов из 338 зарегистрированных в сессионном зале.
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Автором законопроекта является депутат от Партии регионов Сергей Матвиенков.
Согласно законопроекту, не может быть выдвинут кандидатом и избран депутатом гражданин, который избирался народным депутатом Украины I-VII созывов.
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