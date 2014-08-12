ВР не внесла в повестку дня ни одного законопроекта о выборах, объявлен перерыв
Верховная Рада Украины не смогла включить в повестку дня ни одного законопроекта о выборах. В работе парламента объявлен перерыв до 11.10.
Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Александр Турчинов поставил на голосование 6 законопроектов об изменениях в избирательное законодательство. Однако ни один из законопроектов не набрал необходимых 226 голосов.
В частности для включения в повестку дня сессии предлагались законопроекты внефракционных депутатов Юрия Мирошниченко, два Николая Рудьковского, заместителя председателя ВР Руслана Кошулинского, лидера фракции “Батькивщина” Сергея Соболева.
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