ВР не внесла в повестку дня ни одного законопроекта о выборах, объявлен перерыв

Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Александр Турчинов поставил на голосование 6 законопроектов об изменениях в избирательное законодательство. Однако ни один из законопроектов не набрал необходимых 226 голосов.

В частности для включения в повестку дня сессии предлагались законопроекты внефракционных депутатов Юрия Мирошниченко, два Николая Рудьковского, заместителя председателя ВР Руслана Кошулинского, лидера фракции “Батькивщина” Сергея Соболева.

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