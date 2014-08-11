В военкоматах объяснили, кого больше всего коснется третья волна мобилизации

В Украине полным ходом идет третья волна мобилизации, а в военкоматах опровергают самые распространенные мифы и разъясняют информацию. Военные комиссары просят не удивляться, если повестка придет тем, кто в армии не служил из-за непригодности.

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А именно из-за определенных болезней, например: бронхиты, гастриты или плоскостопие легкой степени. Теперь таких могут забрать в армию после повторной комиссии. Особенно, если среди них есть программисты, медики, бухгалтеры и повара, сообщает ТСН со ссылкой на ZIK.

"Не готовят сейчас военные столько поваров, которые необходимо воинской части. Любой даже малейшей воинской части нужно 5-10 поваров", - говорит врио военного комиссара Львовского областного военного комиссариата Александр Тищенко. Повестка на руках не всегда означает, что вас призовут в армию. Часто в военкомате просто хотят уточнить информацию о потенциальном воине, хотя бы ради пополнения резерва.

В то же время о мобилизации существует немало мифов, которые активно создают и распространяют сторонники антимобилизационного движения. В частности существует стереотип, что защищают восточные границы только западники.

"Мы знаем множество примеров героических военнослужащих 95-й житомирской бригады. Знаете трагический случай самолета, где были военнослужащие и из Запорожской и Днепропетровской области. И воюют бок о бок с 24-й бригадой львовской и военнослужащие 28-й бригады, которые из Одесской области", - комментирует первый заместитель начальника ГУ по работе с личным составом вооруженных сил Украины Александр Голоднюк.

Другой стереотип - что берут практически мужчин из деревни, а если уже и из города, то богатых не трогают. Но комиссар и это отрицает, тут же на месте знакомя нас с успешными львовянами.

Наши ребята идут на войну голые и босые - еще один слух про украинскую армию. В начале АТО, говорят военные, амуниции и даже еды действительно не хватало.

Однако, благодаря в основном простым украинцам сначала и государству в последнее время на отсутствие необходимой амуниции солдаты уже не жалуются. Третьей очереди мобилизации вообще могло бы не быть, если бы на Восток отправили силовиков - это еще один тезис, брошенный в массы. И массы имеют аргументы - мол, даже после Майдана правоохранители и дальше поднимают дубинки на безоружных. Почему бы их силу, говорят люди, не использовать на фронте.

Однако, считает политолог Игорь Танчин, это не аргумент против мобилизации. Она необходима сейчас, иначе может разгореться еще более масштабная война. Резерва силовиков Украине не хватит, поэтому сейчас принципиально создавать мощную украинскую армию.