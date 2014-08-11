Силы АТО ведут круглосуточное наступление, чтобы не дать боевикам перегруппироваться - СНБО

Силы АТО осуществляют постоянное наступление на позиции террористов, чтобы они не смогли отдохнуть и перегруппироваться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

«Идут очень активные действия. Как ночью, так и днем террористам не дают покоя», - заявил он.

Читайте такжеСилы АТО заблокировали боевиков в Красном Луче, среди наемников усиливается паника

По словам Лысенко, «благодаря тому, что наши бригады постоянно обновляются, есть возможность постоянного наступления, то есть, часть наступает, часть отдыхает, и мы так делаем постоянно. У террористов такой возможности нет, и мы этим пользуемся».

«Если мы сделаем остановку, паузу на наших основных направлениях деятельности, террористы успеют перегруппироваться, завести больше техники, и еще больше мирных жителей и наших ребят погибнут. Поэтому мы двигаемся и не останавливаемся», - сказал Лысенко.