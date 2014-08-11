Боевики охраняют дом Януковича в Донецке - Геращенко

Об этом на своей странице в соцсети написал советник главы МВД Антон Геращенко.

"Главная боевая задача Гиркина и его террористов - это охрана дома Януковича, который в отличии от его Межигорской усадьбы до сих пор находится в первозданном и не тронутом виде. Как только не смышленые террористы пытаются ограбить Донецкую фазенду Януковича, их старшие товарищи сразу же высылают группу быстрого реагирования для защиты собственности экс диктатора", -написал Геращенко.