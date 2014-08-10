Протестанты на Донбассе подвергаются преследованиям со стороны боевиков - СМИ
По данным немецкой миссионерской организации ”Свет на Востоке”, протестантские христиане на востоке Украины подвергаются преследованиям со стороны пророссийских боевиков.
Многим баптистам приходится покидать свои дома, их церкви захвачены, богослужения запрещены. Об этом сообщил глава миссии Йоахим Лянге в воскресенье, 10 августа, передает «Немецкая волна».
По его информации, среди протестантов есть и убитые. В Донецке сепаратисты захватили христианский университет. Кроме того, представители вооруженных группировок накануне разрушили молитвенный дом. Такие действия со стороны сепаратистов могут быть мотивированы распространенным представлениям среди россиян, что протестантская вера - ”проявление влияния Запада”. Поэтому, с их точки зрения, в православной России этой конфессии не место.
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В Украине насчитывается более 2000 протестантских религиозных общин со 120 тысячами верующих.
Конфликт на Донбассе, по словам Ланге, привел к недоразумениям и в церковных кругах. Представители украинских и российских баптистов во время недавней международной конференции в Иерусалиме не смогли согласовать единой позиции относительно событий в Украине.
Как сообщал УНИАН, поддерживаемые Россией террористы устроили массовое захоронение в центре Славянска Донецкой области. В частности, после освобождения города у стелы-памятника героям гражданской войны правоохранители нашли 14 тел. По некоторым данным, в этой могиле находились, в частности, тела четырех священников протестантской церкви Преображения Господня. Троих из них уже идентифицировали, а еще 11 тел были переданы на экспертизу для проведения ДНК-анализов.