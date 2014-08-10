Протестанты на Донбассе подвергаются преследованиям со стороны боевиков - СМИ

Многим баптистам приходится покидать свои дома, их церкви захвачены, богослужения запрещены. Об этом сообщил глава миссии Йоахим Лянге в воскресенье, 10 августа, передает «Немецкая волна».

По его информации, среди протестантов есть и убитые. В Донецке сепаратисты захватили христианский университет. Кроме того, представители вооруженных группировок накануне разрушили молитвенный дом. Такие действия со стороны сепаратистов могут быть мотивированы распространенным представлениям среди россиян, что протестантская вера - ”проявление влияния Запада”. Поэтому, с их точки зрения, в православной России этой конфессии не место.

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В Украине насчитывается более 2000 протестантских религиозных общин со 120 тысячами верующих.

Конфликт на Донбассе, по словам Ланге, привел к недоразумениям и в церковных кругах. Представители украинских и российских баптистов во время недавней международной конференции в Иерусалиме не смогли согласовать единой позиции относительно событий в Украине.

Как сообщал УНИАН, поддерживаемые Россией террористы устроили массовое захоронение в центре Славянска Донецкой области. В частности, после освобождения города у стелы-памятника героям гражданской войны правоохранители нашли 14 тел. По некоторым данным, в этой могиле находились, в частности, тела четырех священников протестантской церкви Преображения Господня. Троих из них уже идентифицировали, а еще 11 тел были переданы на экспертизу для проведения ДНК-анализов.