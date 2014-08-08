Постпред Литвы в ООН: В оккупированном Крыму дискриминируют украинцев

Представитель Литвы в ООН Раймонда Мурмокайте заявила о дискриминации этнических украинцев, крымских татар и других нацменьшинств в Крыму.

Об этом она сказала во время выступления на заседании СБ ООН, сообщает Украинская правда.

Читая доклад помощника генерального секретаря ООН по правам человека Ивана Шимоновича, Мурмокайте заявила, что запугивание и дискриминация в отношении этнических украинцев, крымских татар, представителей других религиозных и национальных меньшинств продолжается.

Она напомнила, что лидеры крымских татар Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев не могут вернуться на родину – в Крым.

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По ее словам, по состоянию на 15 июля 13381 человек бежали из Крыма и еще больше временно перемещенных лиц ожидается в дальнейшем.

Представитель Литвы в ООН Раймонда Мурмокайте удивлена тем, что Россия ни разу не осудила похищение людей на Донбассе боевиками.

"Сепаратисты захватили примерно 800 человек. Где находятся более 400 человек неизвестно. Россия никогда это не осуждала. Она постоянно требует осудить действия Украины", – заявила Мурмокайте, ссылаясь на данные доклада помощника генерального секретаря ООН по правам человека Ивана Шимоновича.

Также представитель Литвы заявила о незаконных военных трибуналах, совершаемых боевиками Гиркина.