The Washington Post: В НАТО предупреждают о новых санкциях, если Россия не "отойдет от края"

В своей статье, опубликованной на сайте газеты The Washington Pоst, Кэролл Морелло пишет, что глава НАТО в четверг призвал Россию "отойти от края", вывести свои войска, сосредоточенные на границе с Украиной, или столкнутся с большей изоляцией и подрывающими экономику санкциями.

"Не используйте миротворчество в качестве предлога для ведения войны", сказал генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, многозначительно говоря из украинской столицы, Киева, которую он посетил, чтобы выразить поддержку.

НАТО предупредило, что Россия может вторгнуться в Украину под предлогом отправки миротворческой миссии, чтобы остановить войну между правительственными войсками и пророссийскими сепаратистами. У России на границе 20 000 солдат. Расмуссен встретился с украинскими чиновниками, предлагая более активную помощь НАТО Вооруженным силам страны в виде советников, обучения и технической поддержки.

"Я не сомневаюсь, что международное сообщество будет реагировать решительно, более широкими, глубокими, более жесткими экономическими санкциями, если Россия будет вмешиваться и в дальнейшем", заявил журналистам Расмуссен.

НАТО ясно дало понять, что он не хочет посылать войска для защиты Украины, которая не является страной-членом альянса.

Замечания Расмуссена прошли на фоне возобновленных боевых действий на востоке Украины, где правительственные войска проводят наступление против повстанцев, среди которых есть российские граждане. Среди них Александр Бородай, москвич, который ушел в отставку в четверг как премьер-министр самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, сказав, что ею должен управлять украинец.

В Донецке минометными снарядами обстреляли три жилых дома и большую больницу недалеко от центра города. Стоматологическое крыло Вишневской больницы было повреждено, один человек погиб. Многие жители востока говорят, что ответственность за обстрел лежит на украинских военных. Военные настаивают, что их артиллерия направлена ​​только на конвои, привозящие оружие и снаряжение повстанцам. Они говорят, что не обстреливают и не бомбят города, обвиняя повстанцев в том, что они пытаются дискредитировать армию.

В странном инциденте, который подчеркивает гибридную природу конфликта, Украина обвинила Россию в удержании десятков офицеров и пограничников против их воли. Офицеры и пограничники были среди сотен, которые бежали в Россию в понедельник, чтобы избежать тяжелой бомбардировки от повстанцев, которых поддерживает Россия.

В то время как большинство из них вернулись в Украину, военный представитель Андрей Лысенко заявил, что 18 офицерам и 28 пограничникам было запрещено покинуть страну. Пятеро из офицеров, в том числе два командира, были арестованы и обвинены в направлении артиллерийского огня на российскую территорию, сказал он. Они столкнулись с допросами, которые Лысенко охарактеризовал, как принудительные.

Лысенко также повторил теорию о сбиении пассажирского самолета, которую ранее в четверг подтвердил Валентин Наливайченко, глава СБУ. Самолет был сбит 17 июля над территорией сепаратистов, по словам США и Украины, ракетой, поставленной повстанцам из России.

Наливайченко заявил, что его агентство получило «информацию» о том, что сепаратисты намеревались сбить российский самолет Аэрофлота, летевший из Москвы в Ларнаку на Кипре, что вызвало бы волнение, которое побудило бы Россию к вторжению в Украину.

Он сказал, что поскольку повстанцы русские, а не местные, они запутались и приехали в поселок Первомайское на территории, захваченной повстанцами, вместо другого поселка с таким же названием, который находился на контролируемой украинскими войсками территории. Это ошибочно привело их к малазийскому рейсу, а не к самолету Аэрофлота, сказал он.

Тем временем, протестующие в Киеве столкнулись с муниципальными работниками, которые пытались очистить Майдан Незалежности от мусора, который накапливался в центре города месяцами. Территория, известная как Майдан, была центром восстания, в конечном итоге которого был свергнут пророссийский президент, Виктор Янукович.

Многие жители говорят, что лагерь Майдана утратил свою цель, и хотят, чтобы его демонтировали. Но небольшие группы людей остаются там, утверждая, что поддерживают дух этого движения живым.