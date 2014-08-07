При артобстреле Донецка пострадали 3 человека, повреждены школа и ж/д станция

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого городского совета, в настоящее время обстановка в Донецке «остается крайне напряженной - артобсрелу подвергся город Моспино, который является административной единицей Пролетарского района».

В результате артобстрела полностью уничтожен жилой дом №1, частично повреждены дома №8, 12, 14 по ул. Мичурина и 15, 15а по ул. Октябрьской. Один из снарядов упал на футбольное поле школы №137, взрывной волной выбило стекла в учебном учреждении. Повреждено также здание железнодорожной станции.

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В горсовете констатировали, что сегодня пострадали три мирных жителя, один из которых доставлен в больницу с осколочными ранениями.

Кроме того, есть сообщения о том, что снаряды взрывались в Куйбышевском районе (проспект Васнецова) и микрорайоне Текстильщик Кировского района, но данная информация проверяется.

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Однако в горсовете заверили, что системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме.

Общественный транспорт движется по городским автомагистралям согласно графикам. Ограничено движение автобусов по маршруту №42 - они доезжают только до остановки ул. Островского.