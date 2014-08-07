США планируют усиливать санкции против России

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил координатор Госдепартамента США по вопросам санкций Дениэл Фрид сегодня на брифинге в Киеве.

“Мы разработали собственные санкции в близких консультациях с ЕС, а также с другими нашими друзьями: Японией, Канадой и Австралией”, - сказал он.

В Госдепе убеждены, что это “правильная вещь”. “Наши санкции будут сильнее и в дальнейшем”, - заявил Фрид.

Читайте такжеВ Белом доме рассказали, к чему приведет запрет Москвы импорта товаров из СШАОн отметил, что “когда есть вмешательство из России, мы желаем украинскому народу и правительству всего самого лучшего в разрешении этой проблемы». «Мы готовы сделать все возможное, чтобы вам помочь”, - заверил Фрид.

Также он сказал, что США будут работать вместе с международными партнерами в этом вопросе.

Читайте такжеКанада будет помогать Украине военным оборудованиемКак сообщал УНИАН, США 29 июля ввели новые экономические санкции против РФ в связи с аннексией украинского Крыма Россией и дестабилизацией в Украине. Они касаются трех российских банков - Банка Москвы, Российского сельскохозяйственного банка и «ВТБ-банка», а также Объединенной судостроительной корпорации.

Также новые санкции ввели ЕС, Канада, Япония.