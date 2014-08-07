Меркель снова призвала Путина к стабилизации в Украине

Об этом говорится в официальном сообщении правительства Германии.

Находясь в отпуске, Ангела Меркель вновь призвала российского президента «воспользоваться своим влиянием на сепаратистов, чтобы добиться двустороннего прекращения огня» и стабилизации обстановки, уточняется в коммюнике, передает bfm.ru.

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Канцлер «приветствовала встречу «контактной группы» с участием ОБСЕ, России и Украины с сепаратистами, которая состоялась на прошлой неделе в Минске». Однако она высказала «обеспокоенность» тем, что боевики получают поддержку через Россию.

Это первый обнародованный контакт между Меркель и Путиным после того, как немецкое правительство заблокировало в понедельник крупный военный проект в России.