Яценюк хочет дешево и быстро научить систему ”Рада” узнавать нардепов

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК предлагает разработчикам системы “Рада-4” до третьей сессии, то есть до сентября 2008 года, ввести функцию по идентификации народных депутатов Украины при голосовании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время посещения Института проблем математических машин и систем НАН Украины, который работает над "Радой-4".

По словам А.ЯЦЕНЮКА, это дало бы возможность наконец выполнять конституционную норму о голосовании каждого депутата самостоятельно. Также, по мнению спикера, это упростит работу и самих депутатов, которые будут голосовать только за себя, а не за еще нескольких своих коллег по парламенту.

В свою очередь директор Института Анатолий МОРОЗОВ сообщил, что есть возможность разработки вариантов идентификации, в частности народных депутатов, с помощью "сердечного ритма" и отпечатков пальцев.

А.ЯЦЕНЮК обратился к разработчикам с просьбой, чтобы “это было дешево и быстро”.

Председатель ВР также выступает за то, чтобы разработчики предусмотрели в системе функцию, чтобы народные депутаты могли бы в электронном варианте читать законопроекты. По его словам, это позволит не печатать “кипы бумаг” с законопроектами для каждого из народных депутатов Украины.

На вопрос журналистов, смогут ли народные депутаты разобраться во всех нововведениях, поскольку некоторые из них не могут даже проголосовать тремя кнопками, спикер отметил, что на Верховной Раде этого созыва все не заканчивается. А.ЯЦЕНЮК отметил, что нужно уже работать на будущее.