СМИ: На Кипре заморожено около 5 миллионов долларов окружения Януковича

На Кипре заморожено около пяти миллионов долларов окружения экс-президента Украины Виктора Януковича.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на кипрское подразделение борьбы с отмыванием денег (MOKAS).

«В рамках санкций ЕС на Кипре заморожены активы бывших украинских власть предержащих на сумму 1,5 миллиона евро и 3 миллиона долларов», - сообщает издание.

«Заморожены счета четырех человек, которые входят в принятый в марте санкционный список ЕС. В этом списке находятся, в частности, экс-президент Украины Виктор Янукович и его сыновья, а также ближайшее окружение президента из числа бывших членов правительства и бизнесменов», - отмечает MOKAS.

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Как сообщается, замороженные активы включают средства как на банковских счетах физических лиц, так и на счетах компаний. О возвращении этих денег в Украину пока речь не идет.

«На Кипре пока не открыто никаких уголовных дел по подозрению в отмывании денег. Это может произойти, если Украина передаст нам конкретные обвинения против лиц, чьи счета заморожены», - объясняет MOKAS.