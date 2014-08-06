Украина требует от России вернуть своих военных, которые были вынуждены отступить в РФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил заместитель директора департамента политики и коммуникации Министерства иностранных дел Украины Василий Зварич.

“Призываем российское руководство не затягивать с этим вопросом и воздержаться от провокаций”, - сказал Зварич, заметив, что в свою очередь украинская сторона готова принять меры относительно встречи на украинско-российской границе во время передачи украинских военных для обеспечения безопасности во время их перевозки.

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По словам Зварича, по данным, которыми на сегодняшний день владеет МИД, в лагере пребывания украинских военных на территории России находятся группы российских журналистов, а поэтому в МИД не исключают появления пропагандистских материалов о якобы неспособности украинской стороны обеспечить возвращение украинских военнослужащих.

По словам Зварича, по данным госконсульства Украины в Ростове-на-Дону в лагере вблизи населенного пункта Гуково находятся 245 украинских военных, из которых 50 офицеров. Кроме того, как отметил представитель МИД, охрану места пребывания украинских военных обеспечивают спецподразделения РФ, а со всеми военными украинских ВСУ работают сотрудники следственного комитета РФ, при этом прибегая к методам морально-психологического воздействия.

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В то же время Зварич подчеркнул, что несмотря на ход событий, ни один из украинских военных не выразил желания получить убежище в России.

“В связи с чем МИД Украины считает заявления руководства РФ и российских СМИ о противоположном, ничем иным, как пропагандистским шагом, который не имеет ничего общего с реальностью”, - подчеркнул Зварич.