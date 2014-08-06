Россия проиграла войну за сердца украинцев - президент Польши

Президент Польши Бронислав Коморовский считает, что Россия проиграла войну за сердца украинцев, которые после последних событий однозначно будут связывать свое будущее с западным миром.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом Коморовский сказал сегодня журналистам в Кракове.

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"Без сомнения, в одном можно быть уверенным, что такое трагическое развитие российско-украинских отношений – потеря Крыма, война с украинскими сепаратистами, которых поддерживает Российское государство, по моему убеждению, надолго, если не навсегда, будет поощрять Украину и украинцев искать безопасности, рациональности и развития в рамках западного мира", - сказал президент Польши, которого цитирует его пресс-служба.

По словам Коморовского, "это уже произошло". "Россия, возможно, может выиграть битву, но проиграла войну за душу, сердца и мысли Украины", - отметил Коморовский.