Санкции Запада: Путин приказал разработать ответные меры - Le Monde

В статье, которая называется «Санкции Запада: Путин приказал разработать ответные меры», опубликованной во французской газете Le Monde, сообщается о том, что во вторник 5 августа президент России поручил своему правительству проработать ответные меры в связи с новыми санкциями, которые США и Евросоюз ввели на прошлой неделе.

«Безусловно, осуществлять план нужно очень осторожно, чтобы помочь отечественным производителям, не нанеся вреда потребителям. Политические инструменты давления на экономику неприемлемы, они противоречат всем нормам и правилам».

Ранее во вторник премьер-министр Дмитрий Медведев также посчитал необходимым, чтобы Россия «обсудила возможные ответные меры» на санкции, принятые Западом, который обвиняет Москву в причастности к конфликту на востоке Украины.

Возможные ограничения полетов

Россия также планирует ограничить или полностью запретить транзитные полеты западных авиакомпаний из Европы в Азию над территорией Сибири, как сообщает российская газета «Ведомости».

По данным «Ведомостей», российские власти начали рассматривать вопрос о таких ограничениях, как только ЕС и США приняли первые меры в отношении Москвы. И то, что в воскресенье из-за санкций «Добролет», бюджетная дочерняя компания российского «Аэрофлота», который осуществлял рейсы между Москвой и Симферополем, остановил свою работу, заставило российские власти вновь вернуться к этому вопросу.

Влияние на российский бюджет

Дмитрий Медведев также сказал о том, что бюджет России на 2015 г. нужно принимать с учетом «негативных последствий» западных санкций. Он счел необходимым увеличить государственные доходы в ближайшие годы «самыми различными способами, в том числе за счет увеличения налогов, хотя такие меры будут приняты только в крайнем случае».

Премьер-министр, тем не менее, попытался обнадежить россиян, отметив усилия России, которые она прилагала в течение нескольких лет для стабилизации государственных финансов.

«Поскольку в этом году у нас нет дефицита бюджета и государственного долга, нам не стоит беспокоиться о нестабильности финансовых рынков», – сказал он.

По мнению некоторых экспертов, эти санкции могут привести к рецессии российской экономики до 2015 г. На прошлой неделе были объявлены самые жесткие санкции, в том числе для крупнейших государственных банков России был закрыт доступ к западным финансовым рынкам, а также введено эмбарго на продажу России оружия и нефтяного оборудования.