Конфликт в Украине уже унес жизни 1 тысячи 367 человек - ООН

Об этом заявил представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Джон Гинг членам Совета Безопасности ООН, сообщает Центр новостей Организации Объединенных Наций.

По его словам, в зонах конфликта по сей день царит насилие, гуманитарная ситуация продолжает ухудшаться, а 3,9 млн человек проживают в районах, охваченных боевыми действиями. «Там серьезно повреждена инфраструктура, ограничена подача воды и электричества», - сказал Гинг.

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Он подчеркнул, что 70% медицинских работников бежали из Луганска и Донецка, поэтому многие люди не могут получить необходимую медицинскую помощь. Десятки тысяч украинских граждан вынуждены были покинуть свои дома. По его словам, число зарегистрированных внутренне перемещенных лиц в стране достигает почти 118 тыс. человек, около 169 тыс., по официальным данным, бежали на территорию России.

«Однако это неполная картина, ведь многие из тех, кто покинул свои дома, не заявляют об этом властям Украины и не обращаются за помощью. Российские власти и Управление ООН по делам беженцев (УВКБ) сообщают, что с начала года, воспользовавшись 270-дневной визовой программой для украинцев, границу пересекли 740 тыс. человек» - отметил Гинг.

Представитель Управления по координации гуманитарных вопросов заявил, что ООН и ее партнеры оказывают поддержку правительству Украины в предоставлении гуманитарной помощи населению. УВКБ предоставляет внутренне пермещенным и тем, кто смог вернуться домой, продовольствие, гигиенические наборы и предметы первой необходимости. ЮНИСЕФ вместе с партнерами занимается оказанием медицинской помощи вынужденным переселенцам. Группы сотрудников Управления по координации гуманитарных вопросов проводят оценку потребностей.

По словам Гинга, гуманитарные коридоры, ведущие из наиболее пострадавших районов в районы, находящиеся под контролем правительства, открыты ежедневно в течение нескольких часов. Однако зачастую они блокируются воюющими, и эвакуация людей затрудняется.

Гинг призвал стороны конфликта не препятствовать перемещению людей, а также обеспечить гуманитарным службам доступ к нуждающемуся в помощи населению. «Гуманитарная ситуация ухудшается, а эскалация насилия в городских районах угрожает все большему числу людей. Если не остановить насилие, масштабы страданий будут только расти, увеличится и число переселенцев. Необходимо немедленно принять меры к тому, чтобы не допустить ухудшения ситуации», - заявил Гинг.

Он призвал власти Украины создать единую систему регистрации внутренне перемещенных людей, избавить от налогов гуманитарную помощь, ускорить процедуру въезда в страну гуманитарных сотрудников и доставки импорта и способствовать ввозу медикаментов и материалов, сертифицированных Всемирной организацией здравоохранения.