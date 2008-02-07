Ющенко предложит Раде поднять проходной барьер?

В проекте Послания Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины, а также экспертном докладе, на основе которого формировалось послание, предлагается ряд нововведений в сфере внутренней политики, в частности, резкое повышение проходного барьера на парламентских выборах для блоков политических партий.

Об этом сообщает газета «Коммерсант-Украина», которая имеет в своем распоряжении данные документы.

"Целесообразно оставить барьер 3% для политических партий и поднять до 5% барьер для избирательных блоков, которые состоят не более чем из трех партий, с дальнейшим увеличением барьера на 1% за каждую последующую партию в блоке", - цитирует издание проект послания.

В публикации отмечается, что подготовкой экспертного доклада документа традиционно занимается Национальный институт стратегических исследований (НИСИ), деятельность которого курирует Секретариат Президента. "С Секретариатом согласованы все спорные тезисы. Кроме того, СП вносил свои правки в документ после того, как наши эксперты закончили работу", - сообщила газете первый заместитель директора НИСИ Наталья ГРИЦАК.

При проведении следующих выборов эксперты НИСИ и чиновники СП предлагают, в частности, "ввести систему голосования по региональным спискам", что позволит избирателю голосовать "не только за политическую силу, но за конкретных людей, пользующихся уважением в регионе"; изменить схему выборов "городских и сельских председателей или, в случае проведения реформы административно-территориального устройства, глав общин"; ввести в законодательство норму о том, что претендент на эти должности избирается "на основе абсолютного большинства голосов", что предполагает переход к системе двух туров голосования.

Кроме того, газета пишет, что проект послания и экспертный доклад «примечательны жесткой критикой в адрес правительства Виктора ЯНУКОВИЧА, заявлениями о манипулятивности украинских СМИ, коммерциализации судебной власти и о других негативных тенденциях в общественно-политической жизни».

Отдельная глава доклада посвящена судебной реформе. "Судебная власть политизируется и коммерциализируется", - считают его авторы. Констатируя необходимость проведения глубокой реформы судебной системы, эксперты отмечают несколько ее стратегических направлений. Среди прочего речь идет о введении института суда присяжных; о реформировании Высшего совета юстиции, члены которого должны являться госслужащими, работающими в Совете на постоянной основе; о Совете судей, который "зависит от председателя Верховного суда и фактически превратился в консультативный орган председателя Верховного суда", а также о Верховном суде (ВС). Предлагается создать два специализированных высших суда – криминальный и гражданский,– а формирование ВС осуществлять путем делегирования в него трех-пяти судей из специализированных судов. Таким образом, в ВС можно будет оспаривать решения высших специализированных судов.

Как сообщал УНИАН, Президент В.ЮЩЕНКО планировал обратиться с Посланием к ВР 5 февраля. Однако из-за блокирования оппозицией работы парламента глава государства не смог этого сделать.