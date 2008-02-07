Заместитель Балоги не согласилась с Ющенко и Бессмертным

Президент Украины видит возможным обратиться в Конституционный Суд относительно действующего закона о государственных закупках.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня во время совещания с председателями областных государственных администраций, комментируя предложение заместителя главы Секретариата Президента Романа БЕССМЕРТНОГО относительно соответствующего представления в КС.

“Я просил концептуально поддержать то, что сказал сейчас Роман Михайлович”, - сказал глава государства. По словам Президента, это даст возможность возобновить работу Конституционного Суда как органа власти. При этом, В.ЮЩЕНКО добавил, что программой минимум является отмена Верховной Радой действующего закона.

В то же время, заместитель главы Секретариата Президента Марина СТАВНИЙЧУК отметила, что “нет оснований или признаков признавать закон неконституционным”. “Можно говорить, что процедура неоткрытая и несправедливая, но относительно конституционности признаки не усматриваются. Поэтому нужно искать другой путь”, - сказала она.

Как сообщал УНИАН, сегодня заместитель главы Секретариата Президента Р.БЕССМЕРТНЫЙ предложил подготовить представление в КС относительно действующего закона о государственных закупках. Р.БЕССМЕРТНЫЙ отметил, что такое представление можно было бы подготовить параллельно с наработкой нового унифицированного законопроекта относительно закупки товаров, работ и услуг за государственные средства. По словам заместителя главы Секретариата, это дало бы возможность «определить политико-правовой фон» в этом вопросе.