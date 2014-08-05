Коммунальщики разбирают баррикады на Институтской
15:20, 05 августа 2014Политика
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15 представителей коммунальной службы Шевченковского района Киева разбирают баррикаду на улице Институтской возле верхнего входа к станции метро “Крещатик”.
Баррикада на Институтской / v-kieve.net
Как передает корреспондент УНИАН, также коммунальщики разбирают защитные укрепления возле Октябрьского дворца.
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На месте работают два трактора и три грузовика.
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