Коммунальщики разбирают баррикады на Институтской

15:20, 05 августа 2014
Политика
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15 представителей коммунальной службы Шевченковского района Киева разбирают баррикаду на улице Институтской возле верхнего входа к станции метро “Крещатик”.

баррикада / v-kieve.net

Как передает корреспондент УНИАН, также коммунальщики разбирают защитные укрепления возле Октябрьского дворца.

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На месте работают два трактора и три грузовика.

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