Коммунальщики разбирают баррикады на Институтской

15 представителей коммунальной службы Шевченковского района Киева разбирают баррикаду на улице Институтской возле верхнего входа к станции метро “Крещатик”.

Как передает корреспондент УНИАН, также коммунальщики разбирают защитные укрепления возле Октябрьского дворца. Читайте также"Майдановцы" помешали коммунальщикам убрать баррикаду на Институтской На месте работают два трактора и три грузовика.

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