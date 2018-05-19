Хроники русской лжи

Через сутки после чудовищной авиакатастрофы, признанной украинскими властями терактом, чиновники и «эксперты» РФ, самопровозглашенные мэры и премьеры ДНР и ЛНР, имеющие российское гражданство, пытаются заставить мир поверить в виновность в ней Украины. Власти России, вместе со своими «подпевалами» - наемниками и террористами, воюющими против украинской армии на украинской земле – во всю глотку заявляют: у «ополченцев» не было вооружения, способного сбить гражданский авиалайнер с высоты 10 тыс метров. В то же время факты, ставшие достоянием общественности задолго до 17 июля «благодаря» самим же террористам и массовому распространению в российских СМИ, говорят об обратном.

Итак, еще в мае текущего года террористы сбивают три украинских вертолета, в июне, помимо вертолетов, начинаются атаки на самолеты. Наибольшими «победами» российские наемники называют две: в июне был подбит ИЛ-76 (погибло 49 человек), 14 июля – штурмовик СУ-25 (пилот сумел катапультироваться). Собственно, в еще в июне террористы начинают хвастаться и супер-вооружением, которое позволяет им совершать свои «подвиги».

В это же время информацию подхватывают все российские СМИ. В частности, ИТАР-ТАСС сообщает, что «ополченцы» взяли под контроль одну из воинских частей и теперь у них на вооружении, в том числе, находятся зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) «Бук».

Более того, российские СМИ открыто сообщают, что теперь «Буки», оказавшиеся в руках террористов, «будут защищать небо над Донецком».

Сомнения в том, что в рядах «ополченцев» найдется достаточное количество специалистов, способных хотя бы открыть пусковую установку, не говоря уже о комплексном обслуживании ЗРК и специальных навыках, позволяющих использовать такую технику, развенчивает кремлевский пропагандист Сергей Кургинян. По его словам, российские электронщики запросто починят захваченные у украинских военных установки «Бук»: «Наши талантливые и гениальные электронщики, конечно, починят… установку «Бук»… Она будет восстановлена и, возможно, окажется, что установок несколько».

Уже 8 июля один из главарей ЛНР Валерий Болотов заявил российским СМИ, что у «ополченцев» появились системы «Град», гаубицы и системы ПВО.

14 июля террористы в социальных сетях хвастаются, что сумели сбить украинский самолет на высоте более 6 тыс метров из ЗРК «Бук».

Такие «головокружительные успехи», видимо, решают «закрепить». 17 июля СНБО сообщает, что в Украину зашли установки, которые могут сбивать самолеты на больших высотах. «У нас есть информация, что проходили на территорию Украины некоторые установки, которые могут сбивать самолеты на больших высотах. Среди них был «Бук», - заявил на брифинге глава информцентра СНБО Андрей Лысенко.

В этот же день, несколькими часами позже, в своем аккаунте в одной из соцсетей, один из лидеров террористов Игорь Стрелков радостно сообщает: мы, мол, «предупреждали не летать в нашем небе», поэтому сбит еще один украинский самолет, возможно, даже два.

Российские СМИ тут же подхватывают «жареную» новость.

Когда же выясняется, что самолет не украинский и не военный, что в авиакатастрофе погибло ужасающее количество мирных людей, кремлевская пресса начинает оправдываться сама и оправдывать «ополченцев». К примеру, «внезапно» выясняется, что в день трагедии украинская армия зачем-то перебазировала в район Донецка (полностью контролируемый террористами) целый дивизион «Буков».

К тому же, оказывается, что у «ополченцев» никаких «Буков» нет и в помине. А инцидент – провокация украинских военных.

Впрочем, учитывая, что редактора новостных лент, видимо, не успевают вовремя «затирать» ненужные новости, все оправдания террористов со стороны российских СМИ, выглядят неубедительно. Как и сама российская пресса.

После этого, естественно, приходится придумывать другие «отмазки». Одной из них становится версия, что «Буки» у террористов есть, но они неисправны.

В дальнейшем, российские СМИ окончательно ударяются в геббельсовщину, распространяя ложь от террористов – одна чудовищнее другой. Так, «народный губернатор» Донеччины Павел Губарев утверждает, что авиалайнер был сбит над Днепропетровской областью, после чего пролетел еще около 300 км и упал на территории, контролируемой «ополченцами».

Но наиболее гнусной выглядит «новость» от Стрелкова, в которой он утверждает, что значительная часть погибших в результате теракта – были «несвежими трупами».

18 июля СБУ опубликовала перехват переговоров лидеров террористов, в ходе которых они подтверждают получение «несуществующего» ЗРК «Бук М». Комплекс был доставлен в Донецкую область в сопровождении батальона «Восток». Кроме того, боевики признают, что получили три САУ «Гвоздика» и подтверждают, что у них есть системы «Град».

УНИАН