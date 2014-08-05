Блокпосты на въезде в Бердянск усилили видеокамерами

В приморский город направляется большинство переселенцев из Донбасса, а в самом Бердянске практически еженедельно задерживают лидеров сепаратистов из "ДНР", скрывающихся от ответственности, говорится в сюжете ТСН.

Чтобы обезопасить город от прорыва террористических группировок, ранее охрану блокпостов уже усилили танками и БТРами. Теперь все въезды в Бердянск еще под контролем видеокамер.

Они установлены на всех блокпостах и дорогах, ведущих к городу. Картинку выводят к дежурным частям в мэрии, милиции и СБУ.

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К качеству изображения вопросов не возникает, ведь на мониторах можно рассмотреть все - вплоть до автомобильных номеров. Количество камер планируют увеличивать.

"Будем еще добавлять, будем добавлять, пока мы полностью не перехватим всю зону, чтобы у нас фиксировалось абсолютно все, - фиксировалось на видео наблюдение", - сказал Бердянский военный комендант Сергей Волков.