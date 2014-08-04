В МВД заявили, что за две недели партизаны на Донбассе уничтожили десятки наемников

За последние две недели партизаны на Донбассе уничтожили около 30 наемников.

Как сообщает пресс-служба МВД, об этом заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

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По его словам, местное население Донбасса, не входящее в состав формирований и батальонов украинских силовиков, продолжает активно противодействовать боевикам.

«В тылу врага продолжают действовать отряды внутреннего сопротивления, которые за последние две недели уничтожили около 30 наемников в Донецке, Луганске и смежных районах», - сказал Шкиряк.

Советник министра сообщил, что количество боевиков в Донбассе не превышает 15 тыс. человек, а подкрепление им со стороны России стало меньше.

«На сегодняшний момент общее количество российских военных, которые остались и орудуют на территории нескольких районов Донецкой и Луганской областей, может колебаться в пределах 13-15 тыс.», - сказал он.

По словам Шкиряка, с территории России боевикам террористических организаций "ДНР-ЛНР" продолжает поступать подкрепление, хотя уже в меньшем количестве, чем раньше.

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Шкиряк напомнил, что в результате успешного наступления сил АТО за последний месяц освобождено от боевиков 75% ранее контролируемой ими территории.

«Они понимают, что для большинства из них конец близок, а возможность возвращения в РФ практически равна нулю. Именно поэтому они продолжают свирепо оказывать сопротивление силам АТО и зверствовать по отношению к мирным украинским гражданам», - заявил Шкиряк.