Украинские активисты заявляют, что в ЕС есть немало россиян, которые выступают против Путина

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сегодня на пресс-конференции в Варшаве сообщила участница акции Ульяна Перескоцка из "Медиа-сотни".

"На каждой нашей демонстрации были россияне, которые выступали против Путина и говорили, что они нас поддерживают", - сказала она.

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По словам активистки, большинство граждан Евросоюза, которые были свидетелями организованной украинцами акции, "скорее, положительно, чем отрицательно" относились к ним. Однако она заметила, что было и много безразличных людей, в частности в Германии и Франции.

Представитель телеканала «Спильнобачення» Владимир Карагяур, который также принимал участие в акции, отметил, что реакция людей во многом зависела от того, насколько объективно освещали события в Украине европейские средства массовой информации. По его словам, до катастрофы малайзийского авиалайнера в Донецкой области большинство граждан стран ЕС вообще не интересовали события в Украине.

Как заявил активист киевского Автомайдана Кирилл Марлинский, участники акции пытались донести до европейцев то, что в Украине на самом деле происходит не гражданская война, как это подают российские СМИ, а имеет место прямая агрессия РФ. По его словам, во время встреч с местными жителями активисты пытались ответить на вопрос о событиях в Украине и представить украинскую точку зрения на то, что на самом деле происходит.

Одна из активисток Юлия сообщила УНИАН, что за время акции, в рамках которой ее участники посетили Польшу, Германию, Нидерланды, Италию, Австрию и Бельгию, конфликтная ситуация возникла лишь в Вене. По ее словам, две россиянки пытались перекричать украинцев и заявляли, что все, что те говорят, - это неправда. "Как нам сказали, они так постоянно реагируют на все подобные украинские демонстрации", - сказала собеседница агентства и добавила, что россиянкам не удалось сорвать акцию украинцев.

Участники акции тремя автомобилями преодолели почти 5 тыс. км, и посетили, в частности, Люблин, Краков, Варшаву, Вену, Париж, Амстердам, Брюссель и Берлин.

Активист Автомайдана Илья Дашивец добавил, что участники акции отправились в европейское турне после того, как организовывали акции против российской пропаганды на востоке Украины. "Сначала мы занимались востоком, центрами беженцев и логистическими поставками, ездили в Донецк, в Луганск, и только потом мы поехали сюда, потому что это тоже нужно", - сказал он. По словам Дашивца, по последним данным, за деятельностью Автомайдана следят около 80 тысяч человек, 40 тысяч из которых – в Twitter, 10 тысяч – в Facebook.