Янукович в Суде ЕС хочет доказать свою легитимность

Он считает санкции, введенные 5 марта, местью ЕС за его отказ от европейского курса Украины, об этом сказано в тексте его иска в Суд Европейского союза в Люксембурге, обнародованном 4 августа в Официальном журнале ЕС, передает DW.DE.

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В иске бывший президент протестует против того, что в решении о санкциях он назван "экс-президентом" и называет себя "легитимным" и "демократически избранным" президентом Украины (иск датирован 15 мая), а переходное правительство - "незаконным". Истец утверждает, что, введя санкции против него, Евросоюз "пытался угодить" переходному правительству, чтобы оно согласилось на более тесные отношения с ЕС.

Виктор Янукович считает замораживание его счетов в ЕС неправомерным, ведь "на момент введения санкций против него украинские правоохранительные органы не вели следствие по подозрению в незаконном отчуждении государственных средств и выводе их за границу". Кроме того, бывший президент считает, что блокирование его активов является "нарушением права собственности, гарантированного Хартии основных прав Европейского союза".

Полностью идентичны иски в Суд Евросоюза в Люксембурге подали и сыновья бывшего президента - Виктор и Александр.