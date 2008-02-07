Гендиректор авиакомпании ”АероСвіт” Арон Майберг даст пресс-конференцию в УНИАН

12:36, 07 февраля 2008
Политика
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8  февраля в 11-30 в  УНИАН состоится  пресс-конференция  генерального директора авиакомпании "АероСвіт" Арона Майберга на тему: "Итоги деятельности авиакомпании "АероСвіт" в   2007 г. и планы развития на ближайшие годы". В частности, речь пойдет о производственных показателях компании, планах на 2008г. – 2011гг.  по  развитию  парка  самолетов  и  маршрутной сети, об  углублении  консолидации  авиакомпаний  "АероСвіт" и "Донбассаэро", об  усилиях,  направленных на повышение конкурентоспособности компаний, учитывая  подготовку к интеграции Украины в Единое европейское воздушное   пространство (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).  Нужна аккредитация. Телефон: 230-03-85, press@aerosvit.com.ua.

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