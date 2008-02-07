Гендиректор авиакомпании ”АероСвіт” Арон Майберг даст пресс-конференцию в УНИАН

8 февраля в 11-30 в УНИАН состоится пресс-конференция генерального директора авиакомпании "АероСвіт" Арона Майберга на тему: "Итоги деятельности авиакомпании "АероСвіт" в 2007 г. и планы развития на ближайшие годы". В частности, речь пойдет о производственных показателях компании, планах на 2008г. – 2011гг. по развитию парка самолетов и маршрутной сети, об углублении консолидации авиакомпаний "АероСвіт" и "Донбассаэро", об усилиях, направленных на повышение конкурентоспособности компаний, учитывая подготовку к интеграции Украины в Единое европейское воздушное пространство (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 230-03-85, press@aerosvit.com.ua.