Во Львове задержали грабителей, которые украли продуктовые пожертвования военным

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области, вчера, 3 августа, работники Госавтоинспекции Львова задержали трех злоумышленников, которые из торгового центра «Сельпо» похитили пакеты с помощью для военных, которые собирают львовяне для бойцов в зоне АТО.

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«Заместитель отдела ГАИ города Львова и заместитель командира роты ДПС следовали на служебном автомобиле по улице Смаль-Стоцкого. К ним обратилась женщина, которая сообщила, что несколько минут назад трое злоумышленников похитили из помещения торгового центра продовольственные пакеты, предназначенные для военных, которые служат в зоне АТО. Правоохранители выяснили приметы грабителей и сразу же отправились на поиски. Поймали злоумышленников по горячим следам» на улице Героев УПА. Двое мужчин и женщина пытались убежать с украденными пакетами в руках», - отмечается в сообщении.

Правоохранители установили личности злоумышленников, которыми оказались двое ранее судимых львовян в возрасте 36-ти и 38-ми лет и их 38-летняя сообщница.

При этом один из грабителей был одет в рубашку с надписью: «Помощь украинской армии» и имел на груди удостоверение волонтера.

Напомним, что в большинстве торговых центров Львова, волонтеры и общественные организации организуют сбор продуктов для украинских военных в зоне АТО среди посетителей. Люди покупают чай, кофе, печенье, крупы, консервы, масло и пр., и оставляют их в специальных корзинах, установленных в помещении торговых заведений.