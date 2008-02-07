Ющенко собирается завтра закрыть проблему Элиты-Центр

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется, что завтра будет урегулирована проблема с инвесторами «Элита-Центр».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время совещания с председателями областных государственных администраций.

В.ЮЩЕНКО отметил, что местные власти сделали определенные выводы и взяли часть решения этой проблемы на себя. В частности, отметил Президент, местные власти планируют выделить 357 квартир за счет социального жилья.

«Это большая нагрузка, но я хорошо понимаю, что это момент коллегиальной ответственности», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент также отметил, что в этом вопросе должен принять свое решение и Кабинет Министров.

«Завтра, я надеюсь, что мы этот диалог завершим», - сказал Президент.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля 10 обманутых инвесторов начали голодовку под стенами Секретариата Президента с требованием к главе государства вмешаться в ситуацию по решению их проблемы. Еще 300 человек присоединились к ним.

В тот же день Виктор ЮЩЕНКО издал Указ, которым объявил выговор председателю Киевской городской государственной администрации Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ за значительные недостатки в работе по стабилизации ситуации на первичном рынке жилья и послабление исполнительской дисциплины. Президент также поручил Кабинету Министров создать специальную комиссию по решению проблемы пострадавших в афере «Элита-Центр».

Справка УНИАН. В результате строительной аферы «Элита-Центр» в Киеве пострадали свыше 1,5 тыс. человек. По данным милиции, эта компания заключала с гражданами договора о паевом участии в строительстве домов в разных районах Киева, однако строительство по этим адресам не велось. Общую сумму средств, полученных мошенниками, милиция оценивает в 400 млн. грн.