Ющенко вернул Семенюк в ее кресло

12:07, 07 февраля 2008
Политика
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Президент приостановил решение Кабмина

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остановил действие распоряжения Кабинета Министров об отстранении Валентины СЕМЕНЮК от исполнения полномочий председателя Фонда государственного имущества.

Об этом говорится в указе Президента от 7 февраля (№ 106/2008) "Об остановке действия распоряжений Кабинета Министров Украины от 6 февраля 2008 года № 201-р, № 203-р, № 204-р, № 208-р".

Как отмечается в указе, Кабмин 6 февраля своими распоряжениями "освободил от должностей руководителей Фонда государственного имущества Украины, а также назначил в связи с выявлением фактов нарушения законодательства Украины должностными лицами Фонда государственного имущества Украины служебное расследование и отстранил на период проведения этого расследования В.СЕМЕНЮК от исполнения полномочий председателя ФГИУ".

Вместе с тем, указывает Президент, учитывая, что по Закону «О приватизации государственного имущества» и Временному положению о ФГИУ Фонд государственного имущества Украины определен государственным органом, осуществляющим государственную политику в сфере приватизации государственного имущества, указанные распоряжения Кабинета Министров не соответствуют Конституции Украины, которая относит к полномочиям Кабинета Министров решение кадровых вопросов относительно руководителей центральных органов исполнительной власти (пункт 92 статьи 116).

Учитывая изложенное, глава государства, в соответствии с пунктом 15 части первой статьи 106 Конституции Украины, остановил действие распоряжения Кабмина от 6 февраля 2008 года № 201-р «Об освобождении Виктора ПЕТРОВА от должности первого заместителя председателя Фонда государственного имущества Украины»; распоряжение Кабмина от 6 февраля 2008 года № 203-р «Об освобождении Анатолия ГРИНЕНКО от должности заместителя председателя Фонда государственного имущества Украины»; распоряжение Кабмина от 6 февраля 2008 года № 204-р «Об освобождении Александра ПОТИМКОВА от должности заместителя председателя Фонда государственного имущества Украины»; распоряжение Кабмина от 6 февраля 2008 года № 208-р «О проведении служебного расследования».

Этот Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля, Кабмин отстранил В.СЕМЕНЮК от должности председателя ФГИУ и назначил исполнять эти обязанности Андрея ПОРТНОВА.

Также Кабмин назначил новых заместителей председателя Фонда госимущества.

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