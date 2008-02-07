Самолет Тимошенко примет аэропорт Николаева

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отбыла в Одессу с рабочей поездкой.

Как передает корреспондент УНИАН, программа визита предусматривает ознакомление с работой Одесского припортового завода.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО планирует провести встречу с представителями трудового коллектива и профсоюза ОПЗ, а также совещание с административно-хозяйственным активом области.

В тоже время программа может быть сокращена из-за того, что планируемый на 8.00 вылет задержался из-за неблагоприятных погодных условий в Одессе. Предполагается, что самолет Ю.ТИМОШЕНКО примет аэропорт Николаева, а затем правительственный автомобильный кортеж направится на Одесский припортовый завод.

Ю.ТИМОШЕНКО планирует сегодня же вернуться в Киев и принять участие в традиционной ежегодной встрече Президента Виктора ЮЩЕНКО с дипломатами.

Вместе с тем время возвращение премьера в Киев уже перенесено на с 16.30 на 19.30.