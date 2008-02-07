Тимошенко взяла в советники Задорожнего
11:13, 07 февраля 2008Политика
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Распоряжение опубликовано на сайте Кабмина
Премьер Юлия Тимошенко назначила своим советником Александра Задорожнего.
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабмина.
Задорожний является заведующий кафедры Международного права в Институте международных отношений при университете Шевченко.
Он был постоянным представителем экс-президента Леонида Кучмы в Верховной Раде IV созыва.
Также Тимошенко назначила своим советником политтехнолога Олега Медведева на общественных началах. Он работал в избирательных штабах Виктора Ющенко на президентских выборах, и НУНС и БЮТ на парламентских.
Также Тимошенко назначила Александра Рябеку советником премьера на общественных началах. Рябека является депутатом Верховной Рады от БЮТ.
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