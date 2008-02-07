Тимошенко взяла в советники Задорожнего

Премьер Юлия Тимошенко назначила своим советником Александра Задорожнего.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабмина.

Задорожний является заведующий кафедры Международного права в Институте международных отношений при университете Шевченко.

Он был постоянным представителем экс-президента Леонида Кучмы в Верховной Раде IV созыва.

Также Тимошенко назначила своим советником политтехнолога Олега Медведева на общественных началах. Он работал в избирательных штабах Виктора Ющенко на президентских выборах, и НУНС и БЮТ на парламентских.

Также Тимошенко назначила Александра Рябеку советником премьера на общественных началах. Рябека является депутатом Верховной Рады от БЮТ.

Украинская правда