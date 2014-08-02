Завтра вступят в силу изменения в госбюджет и Налоговый кодекс

Законы о внесении изменений в Налоговый кодекс и государственный бюджет на 2014 год, принятые Верховной Радой 31 июля и подписанные президентом Украины Петром Порошенко 1 августа, опубликованы в сегодняшнем номере газеты «Голос Украины» №146, и вступят в силу 3 августа.

Законом «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины» временно, до 1 января 2015 года, введен новый общегосударственный сбор - военный сбор, который будет взиматься по ставке 1,5% с доходов физических лиц.

До 1 января 2015 года повышена рента на добычу железной руды с 5% до 8%, нефти - с 39% до 45%, газа из залежей до 5 км - с 28% до 55%, газа из залежей более 5 км - с 15% до 28%.

Кроме того, с 1 ноября 2014 увеличивается «порог» обязательной регистрации предприятия плательщиком НДС - с 300 тыс. грн до 1 млн грн, продлен до 31 декабря 2014 года включительно режим освобождения от обложения НДС операций по экспорту зерновых и технических культур; отменено освобождение от налогообложения НДС операций по поставке лесоматериалов, топливной древесины, отходов лесоперерабатывающей промышленности; отменено налогообложения по «0» ставке налога услуг по перевозке пассажиров скоростными поездами категории "Интерсити+".

Кроме того, с 1 ноября 2014 года вводится система электронного администрирования налога на добавленную стоимость.

Также на 5% увеличен размер акцизного налога на табачные изделия; напитки, которые сегодня классифицируются как продукты диетического питания и содержат этиловый спирт 8,5% и более, отнесены к алкогольным напиткам.

Законом «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год» сокращаются на 70% расходы на обеспечение деятельности ряда центральных органов исполнительной власти. Общее сокращение расходов по этим органам составило 582,2 млн грн.

Также сокращены расходы на оплату труда народных депутатов с начислениями на 30,8 млн грн. До завершения антитеррористической операции заработная плата парламентариям начисляется только в размере должностного оклада.

Законом на 11038,1 млн грн увеличено финансирование мероприятий по проведению антитеррористической операции, ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций, размещения граждан Украины, которые перемещаются с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции, а также восстановление объектов социальной сферы, разрушенных при проведении военных действий.

Законом также создана субвенция государственного бюджета городскому бюджету Киева на выполнение функций столицы в объеме 1800 млн грн.