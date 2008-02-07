Семенюк прорвалась на работу, а потом уехала к Ющенко

Утром главу ФГИ Валентину Семенюк не пускали на работу представители Управления госохраны, сообщает "Сегодня" ссылаясь на слова Семенюк. Бойцы УГО встретили ее у входа в здание и заявили, что у них есть распоряжение ее не пускать. Семенюк поинтересовалась, кто выдал такое распоряжение и потребовала показать этот документ, но ей бумагу не предъявили. Тогда глава ФГИ, показав свое служебное удостоверение, прошла в помещение и провела своих замов. «Я сегодня таки буду работать», - сказала она. Через несколько часов Семенюк уехала на встречу к президенту.

К половине девятого в фонд приехал Андрей Портнов, первый зампредседателя ФГИ и, согласно вчерашнему решению Кабмина, исполняющий обязанности главы фонда. Узнав, что Семенюк уже на работе, он заявил, что обязательно проведет служебное расследование, как ее пустили. Однако как заявила «Сегодня» охрана ФГИ, команды не пускать Семенюк в помещение не было. Остальные работники фонда до сих пор не могут понять, кто теперь у них начальник: на вопрос, кому будут подчиняться, лишь улыбаются и пожимают плечами. Бойцы госохраны сегодня проверяют документы у всех, кто идет во ФГИ.

Андрей Портнов собрал на совещание заместителей главы фонда и начальников отделов, рассказал его помощник Андрей. По его словам, работникам ФГИ покажут письменное распоряжение о том, что именно Портнов сейчас руководит фондом как исполняющий обязанности председателя.

Как заявила изданию сама Валентина Семенюк, ранее никаких уведомлений о новых назначениях Портнова в Фонд госимущества не поступало. Она также напомнила, что первый зампредседателя Виктор Петров, на место которого теперь назначили Андрея Портнова, находится на больничном, и снимать его с должности никто не имеет права. Незаконным считает Семенюк и то, что ее отстранили от обязанностей: такие решения может принимать только парламент, заявила она.

Семенюк также рассказала, что без нее в ее кабинет никто не сможет зайти: он закрыт на электронный ключ.