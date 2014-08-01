Frankfurter Allgemeine: Киев делает умный ход

Об этом пишет в своей статье на сайте газеты Frankfurter Allgemeine Райнхард Везер.

Со стороны украинского парламента очень мудро дать согласие на отправку 950 вооруженных солдат и следователей из Австралии и Нидерландов на место крушения МН17. Таким образом, идея, предложенная министром иностранных дел Лавровым, послать "российских миротворцев" для обеспечения безопасности места крушения, лишилась оснований.

Особый интерес в расследовании

Сепаратисты оказались в сложном положении: если они не согласятся, или попробуют саботировать миссию, окончательно станет ясно, что они не заинтересованы в выяснении обстоятельств. Нидерландцы и австралийцы до сих пор не были вовлечены в этот конфликт, и пророссийские боевики, а также их московские покровители вынуждены признать особый интерес обеих стран в расследовании ввиду большого количества погибших граждан; но объяснить назначение иностранных солдат резервной группой Украины станет очень сложной задачей даже для российской машины пропаганды.

Даже если многие следы уже уничтожены, хорошо уже то, что тела всех погибших можно будет забрать.