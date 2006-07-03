Черномырдин: причастность России к действиям Регионов - это ”глупость”

Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН называет «глупостью» мнения экспертов о причастности России к действиям Партии регионов в Верховной Раде.

Об этом В.ЧЕРНОМЫРДИН заявил в эксклюзивном комментарии корреспонденту УНИАН.

«Это глупость. При чем здесь «регионы» и Россия», - сказал посол. По его словам, «Партия регионов и ЯНУКОВИЧ – солидные люди. Решайте внутренние вопросы сами, и не надо впутывать сюда Россию. Кто будет – с тем и будем работать». «Какие вам нужны еще слова и как вас можно в этом убедить?», - сказал В.ЧЕРНОМЫРДИН.

Посол Росси в Украине еще раз подчеркнул, что визит российского Президента Владимира ПУТИНА в Украину состоится только после окончательного формирования состава властных структур.

Как сообщал УНИАН, сегодня в помещении ВР должен был начаться круглый стол власти и оппозиции, на котором планировалось рассмотреть пути выхода из этой ситуации.

Однако на круглый стол не явился лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

По мнению главного аналитика “Нашей Украины” Анатолия ЛУЦЕНКО, «то, что Партия регионов за ночь изменила свои позиции, касающиеся проведения круглого стола, а также выдвинула новый ультиматум из 12 пунктов, является свидетельством того, что “регионалы” не избавились от внешних влияний". «Сейчас они являются исполнителями дестабилизационного сценария в Украине, который выгоден в первую очередь России», - сказала эксперт.