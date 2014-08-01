В Славянске 1 августа возобновят работу все троллейбусы – горсовет
В Славянском горсовете сообщили, что 1 августа в городе возобновят работу все троллейбусы.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации.
В сообщении также отмечается, что город уже полностью газифицирован, а также на 100% восстановлены электросеть и водоснабжение. Однако воду получают 96% жителей, а электричество - 98 %,и это связано с мелкими поломками частного характера.
Также восстановлено наружное освещение на 43 из 76 улиц. На самых загруженных перекрестках восстановлена работа 6 светофоров.
Санэпидемслужба завершила анализ воды в водоемах и колодцах. Качество воды в них соответствует норме. Налажен регулярный вывоз ТБО.
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Кроме восстановительных работ в городе также идут и плановые - началась подготовка к отопительному сезону: уже подготовили 18 котельных и заменили 600 м теплотрассы.
В горсовете напомнили, что все жители города, нуждающиеся в психологической помощи, могут обратиться в специализированный кабинет, открытый в музыкальной школе при поддержке организации "Врачи без границ". Посетители принимаются по понедельникам и пятницам с 9:30.