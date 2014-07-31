У Украины есть шанс вернуть Крым - бывший министр туризма АРК

Бывший министр туризма АР Крым Александр Лиев считает, что Украина имеет шанс вернуть аннексированный Россией Крым.

Об этом он заявил во время круглого стола в рамках проекта «Восток + Запад», инициированном информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter