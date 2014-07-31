У Украины есть шанс вернуть Крым - бывший министр туризма АРК
21:19, 31 июля 2014Политика
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Бывший министр туризма АР Крым Александр Лиев считает, что Украина имеет шанс вернуть аннексированный Россией Крым.
Надо построить гуманитарную и информационную политику по отношению к Крыму, чтобы вернуть его
Об этом он заявил во время круглого стола в рамках проекта «Восток + Запад», инициированном информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».
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