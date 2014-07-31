Гражданин РФ перевозил арсенал оружия на машине скорой помощи - Селезнев

Об этом сообщает Владислав Селезнев, спикер АТО.

"Военнослужащими, которые выполняют задачи в рамках АТО, на блокпосту в районе н.п. Тараны был задержан автомобиль скорой помощи марки «ПЕЖО». Водитель автомобиля не выполнил требования об остановке транспортного средства. Специальными средствами автомобиль был блокирован. В авто находилось 5 человек (3 мужчины и 2 женщины). В ходе осмотра были обнаружены 2 турпалатки, автомат Калашникова АК-5.45, подсумок с 2 магазинами и большое количество патронов россыпью. В личных вещах были обнаружены 3 гранаты (1 РГД-5 и 2 Ф-1)", - пишет Селезнев.

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Среди задержанных - гражданин РФ Камиль Валиуллин, житель города Уфа. Кроме указанной военной экипировки, у задержанных были обнаружены средства видеофиксации (видео регистратор, видеокамера, фотоаппарат). Также в ходе предварительного осмотра личных вещей обнаружена символика ДНР и ряд других документов, которые имеют отношение к деятельности ДНР.

В настоящее время с задержанными работают уполномоченные должностные лица.