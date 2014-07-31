Посол Украины в ООН: В Совете Безопасности у России нет союзников

Даже традиционные союзники России в Совете Безопасности (СБ) ООН не высказываются против Украины, а наоборот подчеркивают важность территориальной целостности и поиска мирных решений.

Об этом в интервью журналу Новое время рассказал посол Украины в Совете Безопасности ООН Юрий Сергеев.

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"Союзники РФ ситуативны. В СБ у России нет союзников. Если посмотреть на голосование Генеральной ассамблеи ООН по территориальной целостности Украины, то всего лишь 11 стран проголосовали против. Это старые союзники РФ - Венесуэла, Куба, Никарагуа, Зимбабве, Судан", - заявил посол.

Также Сергеев подчеркнул, что некторые из тех, кто, предположительно, должен был поддержать Россию, этого не сделал.

Полный текст интервью посла Украины в СБ ООН читайте в печатном выпуске издания "Новое время страны" 1 августа.